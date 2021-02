Esprits criminels - S08 E19 - Nounous chéries

L’unité d’élite doit s’occuper d’une affaire en suspens. Depuis six ans, à la même date, le 13 mai, le corps d’une nourrice est découvert, abandonné sur un banc public dans la ville de Los Angeles. Chacune des victimes a été kidnappée en compagnie de l’enfant dont elle s’occupait. Mais si ce dernier a été rendu dans les vingt-quatre heures suivant le rapt, la nounou a été torturée à l’aide de cigarettes et noyée dans de l’eau bouillante. Pour éviter que cette triste histoire se répète, l’équipe se rend à Los Angeles dans l’espoir de mettre la main sur le meurtrier. Morgan et J.J. sont chargés de se rendre à Seattle pour rencontrer Tara Rios, une ancienne victime du tueur, qui est parvenue à lui échapper. Hélas, encore traumatisée par ce qu’elle a vécu, elle refuse de les aider. Rapidement, les enquêteurs apprennent qu’un nouveau couple nounou-enfant a été enlevé près de l’observatoire de Griffith Park, mais le tueur a choisi d’agir deux semaines avant la date anniversaire au lieu de quatre jours, comme il en avait l’habitude jusque-là. L’inquiétude est encore plus grande cette fois-ci car l’enfant, Phoebe Payton, est asthmatique et a besoin de prendre régulièrement un traitement...