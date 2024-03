Esprits criminels - S08 E20 - Mauvaises herbes

Les corps démembrés de deux hommes sont retrouvés à cent kilomètres de distance l’un de l’autre. L’équipe de Hotchner se rend sur place pour enquêter. Les victimes ont toutes les deux été empoisonnées et torturées. Après avoir soupçonné des Amérindiens et des activistes écologistes, l’équipe comprend qu’elle a affaire à une femme qui séduit des hommes et les amène dans un hôtel différent du leur, afin d’essayer de tomber enceinte.