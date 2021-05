Esprits criminels - S08 E22 - Numéro 6

Des couples sont retrouvés morts dans le coffre de leur voiture, à Detroit. Les maris et leurs épouses portent plus d’une cinquantaine d’entailles sur le corps. Le criminel est un sadique qui prend plaisir à les voir souffrir avant de les achever. L’équipe se lance à sa recherche, mais le meurtrier semble être encore plus complexe qu’il n’y paraît.