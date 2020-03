Esprits criminels - S09 E05 - Route 66

Hotch s'écroule en plein briefing. Les blessures que "l'éventreur", George Foyet, lui a infligées se sont rouvertes et il doit être conduit d'urgence à l'hôpital pour être opéré. Durant l'opération, Hotch a des visions de sa femme, Haley, tuée par "l'éventreur" quelques années plus tôt. L'unité d'élite se rend au Kansas pour rechercher Samantha Wilcox, une adolescente qui a disparu. A première vue, celle-ci a été enlevée par son père, un braqueur de banques multirécidiviste, frustré qu'on lui ait retiré la garde de sa fille. Mais l'enquête révèle assez vite que Samantha ne supportait plus la vie chez sa mère et avait demandé à son père de venir la chercher. Mais ce dernier perdant pied rapidement, la sécurité de la jeune fille est fortement compromise...