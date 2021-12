Esprits criminels - S10 E06 - Les 12 coups de minuit

Un jeune homme, particulièrement beau et aisé, est retrouvé mort dans les bois, poignardé plusieurs fois. Son téléphone portable était inséré dans sa bouche. La police locale pense qu'il s'agit d'un meurtre, un acte de vengeance suite à la mort d’un commerçant un mois plus tôt, tué par un étudiant qui s’en est sorti sans condamnation grâce à l’argent et aux relations de son père. L’équipe part sur place pour éviter une escalade de la violence. Lorsqu’un deuxième homme est retrouvé mort tout près de la première scène de crime, les enquêteurs écartent la thèse du meurtre par vengeance et pensent à un tueur en série. Mais après la découverte d’un troisième meurtre, l’équipe est un peu perdue suite aux changements successifs de mode opératoire.