Esprits criminels - S10 E07 - Hashtag Meurtre

Une adolescente, férue des réseaux sociaux et très vaniteuse, est retrouvée morte chez elle. Elle a été attaquée par surprise pendant qu’elle se regardait dans le miroir, puis elle a été poignardée avant d’être égorgée. Le tueur a simulé un selfie de la part de la victime avec une photo d’elle, la gorge tranchée. L’équipe décide d’intervenir lorsqu’ils découvrent que l'assassin menace de recommencer à tuer. Hélas, une autre victime est découverte. Il s’agit cette fois d’un homme, très prétentieux et actif sur les réseaux sociaux lui aussi, retrouvé mort dans sa voiture, tué avec un pistolet à clous. Le tueur simule encore un selfie et dessine un hashtag avec les clous de son pistolet.