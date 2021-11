Esprits criminels - S10 E08 - Les enfants de Sudworth

L’unité d’élite se rend à Boston pour enquêter sur l’enlèvement de Jack Westbrook, un ancien procureur devenu avocat. Les profileurs orientent, d’abord, leur enquête sur les criminels que Westbrook a pu envoyer en prison en tant que procureur ou sur les familles, proches de victimes de criminels qu’il a défendus en tant qu’avocat, mais ils ne trouvent rien. En se penchant un peu plus sur la vie de Westbrook, ils découvrent qu’il louait un appartement en se servant d’une entreprise immatriculée à son nom. En se rendant sur place, Morgan et Callahan découvrent des photos à caractère pédophile et comprennent que Westbrook a pu être enlevé par des jeunes qu’il a défendus et dont il a pu abuser dans le passé. En découvrant la mort récente d’un jeune garçon pensionnaire d’un centre de réadaptation avec lequel Westbrook travaillait, ils identifient rapidement trois amis du jeune en question : Chad Griffith, Andrew Ford et Brian Stiller.