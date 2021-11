Esprits criminels - S10 E09 - La goutte d'eau

L’équipe se lance sur la trace d’un meurtrier qui pénètre chez les personnes sans commettre d’effraction, les poignarde de nombreuses fois, les lave et les rhabille avec des vêtements propres. Après avoir pensé à un toxicomane, Kate et Rossi retrouvent les habits que portait la troisième victime au moment du meurtre, dans le sèche-linge après avoir été lavés. L’équipe pense qu’elle a affaire à une femme. Leur hypothèse se confirme lorsque les vêtements des autres victimes sont retrouvés lavés, pliés et bien rangés dans les placards des deux premières victimes. Une quatrième personne est retrouvée morte chez elle, dans les mêmes conditions que les trois premières.