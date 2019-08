Esprits criminels - S10 E17 - Les lectrices

L’équipe se rend dans le Wisconsin où trois femmes ont été assassinées au cours des deux dernières semaines. Elles ont été retrouvées chez elles, attachées à leur lit avec des écharpes en soie, violées et mortes étranglées avec une corde en nylon. L’ADN du tueur était présent à chaque fois, mais il n’est pas fiché. Au premier abord, la victimologie a l’air aléatoire, voire même contradictoire. La première victime était une fille "facile", alors que la deuxième ne jurait que par la religion. Les deux premières étaient célibataires alors que la troisième était mariée. Après avoir pensé que le tueur s’introduisait chez ses victimes et se cachait en attendant qu’elles s’endorment, l’équipe découvre qu’il avait noué une relation avec chacune d’entre elles. Une quatrième femme est retrouvée morte et lorsque JJ découvre un roman érotique chez elle, l’équipe comprend que le tueur se sert de ce livre pour gagner la confiance de ses victimes.