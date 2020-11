Esprits criminels - S08 E14 - Ceux qui restent

L’unité d’élite part pour le Maryland suite à la disparition de deux adolescentes, Sera et Katie Morrison. C’est Bryan, le père des deux filles, qui a contacté les secours, mais celui-ci ne semble pas se souvenir des deux derniers jours. De plus, un an auparavant, jour pour jour, sa femme a disparu dans les mêmes conditions. A l'époque, les soupçons s’étaient portés sur lui et l’officier en charge de l’enquête est persuadé qu’il est également responsable de la disparition de ses filles. En inspectant la maison et en interrogeant le voisinage, l’équipe découvre qu’après de longues années de traitement, Bryan est retombé dans l’alcool en apprenant que sa femme le trompait et qu’il lui arrivait souvent de s'emporter contre ses filles. Suite à la découverte du cadavre de Katie, la plus jeune des deux filles, l’équipe pousse son enquête plus loin...