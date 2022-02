Esprits criminels - S10 E23 - Victimes à vendre

Meg et Markayla sont aux mains de leurs ravisseurs. Kate reçoit un message d’alerte partiel que Meg a essayé de lui envoyer et comprend très vite qu’il est arrivé quelque chose à sa nièce. Toute l’équipe est mobilisée pour retrouver les deux jeunes femmes. Elle découvre bientôt que les kidnappeurs ont pris soin d’effacer tout l’historique internet ainsi que les messages envoyés et reçus par les filles, afin de brouiller les pistes. Mais en interrogeant un de leurs amis, Kate réalise qu’elles ont été enlevées par un groupe de trafiquants d’êtres humains lié au "Tueur au torse", que l’équipe a arrêté quelques mois auparavant. Pensant que d’autres personnes étaient responsables, Kate avait continué d’enquêter et les trafiquants ont décidé de s’en prendre à elle en ravissant sa nièce...