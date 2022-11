Esprits criminels - S11 E08 - Cauchemar éveillé

Garcia est placée sous protection de témoin et assignée à résidence dans les bureaux du F.B.I. afin d’éviter que le réseau des tueurs à gages ne s’en prenne à elle. L’unité d’élite se rend à Phoenix pour enquêter sur la disparition de deux hommes. Le premier, Steven Jackson, a été retrouvé mort et son corps présentait des traces de tortures sévères. Le second, Lance Coleman, est toujours porté disparu. Garcia se sert des portables des deux hommes pour déterminer qu’ils ont été enlevés alors qu’ils étaient sur la route. Les profileurs en déduisent que le tueur a dû agir sous le coup de la rage suite à une altercation routière avec les deux victimes. Mais le fait qu’il ait emporté leur véhicule au lieu de le laisser sur place porte à croire qu’il s’agissait d’actes prémédités.