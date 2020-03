Esprits criminels - S11 E10 - L'ennemi de l'intérieur

Axerlrod, le directeur adjoint de la NSA, demande de l’aide à Hotchner sur une enquête conjointe entre la NSA et la DEA. Un agent infiltré de la DEA a été retrouvé mort et deux autres ont disparu. Ils enquêtaient tous les trois sur un cartel de drogue qui opère aussi bien sur le darknet, que dans les rues. Axelrod pense que le directeur adjoint de la DEA, qui est en charge de l’opération, est une taupe. Il demande à Hotchner d’enquêter et d’essayer de retrouver les agents disparus. Très vite, l’équipe du DSC comprend qu’ils ont affaire à un tueur en série. Ils commencent par penser qu’il fait parti du cartel, puis ils comprennent qu’il y a effectivement bien une taupe, qui lui fourni ses victimes. Le directeur adjoint de la DEA est retrouvé mort, mais Hotchner ne croit pas à la thèse du suicide.