Esprits criminels - S11 E11 - Rencontre sous tension

L’équipe tente de faire tomber le réseau de tueurs à gages qui veut s’en prendre à Garcia. Après avoir remonté jusqu’à leur informaticien et réussi à neutraliser deux des quatre tueurs, Reid s’apprête à rencontrer une tueuse à gages après lui avoir fait croire qu’il voulait l’engager pour tuer sa femme, enceinte. Lors du rendez-vous, l’équipe comprend très vite que Cat, la tueuse, sait parfaitement qu'il s'agit d'un piège. Elle s’amuse avec Reid en lui demandant de lui raconter comment ils sont remontés jusqu’au réseau. Reid s’exécute et il est contraint de livrer des informations sur sa vie personnelle qu’il aurait préférées garder pour lui. Du coup, toute l’équipe sait désormais que sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qu’il est donc peut-être destiné à souffrir lui aussi de la même maladie.