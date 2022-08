Esprits criminels - S11 E12 - La lame du châtiment

L’unité d’élite se rend à Boston après que les corps décapités de deux femmes ont été retrouvés abandonnés dans des lieux publics. Alors que l’équipe est en route, un troisième corps est découvert et il semble évident que le tueur cherche à faire passer un message. Le médecin légiste détermine que si les trois femmes ont toutes été décapitées, la tête de la première d’entre elles aurait été tranchée à l’aide d’une scie, alors que pour les deux autres, on distingue une coupure nette et chirurgicale. Elles ont également eu les phalanges brisées. En s’entretenant avec le père de la dernière victime en date, Rossi découvre que celle-ci n’allait pas bien suite au décès de sa mère. Garcia se penche sur toutes les armes permettant de trancher une tête, mais Reid émet l’hypothèse que le tueur utilise une guillotine qu’il aurait fabriquée lui-même.