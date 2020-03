Esprits criminels - S11 E12 - La vie éternelle

Garcia est toujours assignée à résidence au bureau. Rossi lui tient compagnie et tente de la distraire en jouant au poker. L’équipe se rend à Jacksonville pour enquêter sur la mort de deux personnes retrouvées mortes dans un marais, par un couple venu à la pêche aux grenouilles. Il s’agit d’une jeune femme, Cheyenne Pravato, et d’un homme d’un certain âge, George Henning. Un détail saute aux yeux : le corps de la femme a été entièrement vidé de son sang. J.J. se charge de discuter avec les médias qui parlent déjà de meurtres rituels et de sectes satanistes, mais les premiers résultats communiqués par le médecin légiste sont tout de même assez déroutants. Tout le sang de Cheyenne a été injecté à George. Ce dernier souffrait de plusieurs maladies comme l’hypertension et Parkinson, tandis que Cheyenne était en bonne santé et, étant végétalienne, menait une vie extrêmement saine. L’équipe en déduit que le tueur cherchait sans doute à guérir George grâce au sang de Cheyenne...