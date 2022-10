Esprits criminels - S11 E14 - Un père imaginaire

L’unité d’élite se rend à Saint Louis où une jeune femme, Gina Bryant, a été retrouvée errant dans les rues par une patrouille de police. Gina, qui a dix-huit ans, est parvenue à s’enfuir de la maison où elle était retenue prisonnière depuis son enlèvement, à l’âge de huit ans. Son ravisseur, un certain Tom, la gardait captive dans son sous-sol, en compagnie de deux autres jeunes femmes, Sheila et Violet. Les policiers s’étant rendu sur place ont retrouvé Sheila dans un grand état de faiblesse, mais aucun signe de Tom et Violet qui se sont enfuis dès que Tom a découvert la fuite de Gina. Les médecins déterminent que Sheila souffre des suites d’une fausse couche ayant causé une sérieuse infection. Malgré les efforts des médecins pour la sauver, Sheila ne survit pas. Gina explique à J.J. et Reid que Tom la traitait moins bien que les deux autres car elle ne se laissait pas autant faire qu’elles. La maison dans laquelle elles étaient retenues appartenait à une dame âgée, Clara Riggins. Tom, qui venait effectuer quelques travaux chez cette dernière, aurait profité de sa gentillesse pour s’installer chez elle et conserver sa maison après sa mort. Les enquêteurs finissent par retrouver Tom et Violet grâce au signalement de la fourgonnette de Tom, mais il s’avère que Violet, Amelia Hawthorne de son vrai nom, s’est attachée à son ravisseur qu’elle appelle "papa". Le syndrome est si profond qu’une fois à l’hôpital, elle est victime d'une crise et se met à hurler quand elle se retrouve face à ses vrais parents.