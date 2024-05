Esprits criminels - S12 E02 - Au coeur du brasier

J.J. rentre chez elle en pleine nuit après plusieurs jours passés sur une affaire à Los Angeles. A peine arrivée, elle apprend par Will que leur fils, Michael, est souffrant depuis deux jours. L’unité d’élite est envoyée à Los Angeles après la découverte des corps calcinés de deux enfants, Hannah, 14 ans, et Max, 11 ans. L’affaire semble similaire à une autre remontant à deux ans et en étudiant la scène de crime, les profileurs comprennent assez rapidement qu’il s’agit effectivement du même tueur. Les entretiens avec les familles et les proches de deux jeunes victimes ne donnant rien, l’équipe se tourne vers les médias afin d’alerter la population du danger et d’encourager quiconque ayant des informations à se faire connaître. Pendant ce temps, le tueur enlève Francesca, une autre jeune fille âgée de 16 ans qui rentrait chez elle après ses cours. En apprenant la disparition de Francesca, l’équipe en déduit que le tueur va rapidement se mettre en quête d’un jeune garçon pour compléter le duo.