Esprits criminels - S12 E04 - Une pulsion animale

Lancée à la poursuite d'un vagabond qui commet des vols à l'étalage, la police découvre dans un campement de fortune en pleine forêt, des sacs contenant des restes humains. L’unité d’élite, toujours orpheline de Hotch, se rend sur place afin de vérifier si les meurtres en question ne sont pas l’œuvre d’un meurtrier sur lequel ils ont enquêté six ans plus tôt. Celui-ci sévissait dans le même secteur, le sentier des Appalaches, et s’en prenait exclusivement à des enfants. Mais après vérification, les membres retrouvés appartiennent à cinq adultes. Le S.D.F. serait-il l'auteur de ces meurtres en série ? Aidée par les autorités locales, l’équipe finit par appréhender le suspect, malheureusement une autre victime a disparu entre-temps. Craignant pour la vie de celle-ci, Prentiss entame l’interrogatoire du suspect, mais il refuse de se livrer, si ce n’est pour dire qu’il est à la recherche de son chien. Est-il fou ?