Esprits criminels - S12 E05 - Un pour tous

Alors qu'une adolescente était dans une soirée en train de faire la fête, toute sa famille est assassinée froidement : Son père, sa mère et son petit frère. Le DSC se rend sur place pensant se trouver face à un exterminateur de famille. Après avoir soupçonné par erreur l’ex amant de la mère, Une deuxième famille est à son tour assassinée, et cette fois, le tueur a délibérément laissé vivre l’adolescent de la famille. L’équipe en déduit que l'affaire concerne un homme qui tue les familles des adolescents qui passent leur temps à persécuter d’autres jeunes de leur âge au lycée. Et selon le mode opératoire suivi tout laisse penser qu'il s'agit bien d’un adulte qui aurait pû être persécuté dans son enfance. Mais leur analyse est rapidement remise en cause losrque un adolescent du même lycée est sauvagement assassiné chez lui...