Esprits criminels - S12 E06 - Perdus dans la nuit

L'équipe doit se rendre dans le Delaware pour enquêter sur la disparition de trois adolescents. Les trois garçons, fans de films d’horreur, étaient partis à l’aventure pour enquêter sur la disparition mystérieuse de jumeaux trente-trois ans auparavant. De ce fait, les parents des garçons sont persuadés qu’il ne s’agit pas d’une fugue. Les similitudes entre les deux affaires poussent l’équipe à se pencher sur le frère aîné des jumeaux. Ce dernier est le dernier à les avoir vus avant leur disparition et toute la ville le croit responsable. Mais devant son refus de coopérer, les profileurs décident de s’intéresser à un autre suspect qui habite une ferme proche du lieu de la disparition des jumeaux. En premier lieu, cet homme semble inoffensif mais Prentiss, Reid et Alvez découvrent très vite chez lui des photos des jumeaux et des trois adolescents, ainsi que le casque de vélo d’un des trois garçons. Ce dernier leur avoue avoir tenté d’effrayer les garçons quand ils sont entrés sur sa propriété, mais rien de plus. Alvez et Reid parviennent enfin à faire parler Deeley qui leur explique qu’il avait rejoint son frère et sa sœur près d’un étang avant leur disparition...