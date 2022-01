Esprits criminels - S12 E08 - L'épouvantail

L’unité d’élite est appelée pour enquêter sur la disparition d'une femme dans l'Etat de Washington. Sur place, les enquêteurs découvrent dans le même secteur deux corps enterrés près d’un cours d’eau. Le premier cadavre remonte à trois ans et le second, plus récent, se trouve dans un sac en toile de jute, entouré de fils barbelés. Qui sont-ils ? Quels sont leurs points communs ? Les ressemblances entre la disparue et la deuxième victime, une prostituée, semblent indiquer que le tueur a un profil de victime favori.