Esprits criminels - S12 E10 - La brebis galeuse

L'équipe se rend sur la côte Ouest suite aux meurtres de plusieurs personnes. Le mode opératoire est toujours le même. Il semblerait que des jeunes entrent par effraction chez des gens aisés, saccagent leur maison, fassent la fête, prennent de l’alcool, de la drogue et finissent par tuer les propriétaires sur place. En arrivant sur la scène de crime, Prentiss et J.J. comprennent qu’ils ont affaire à un individu qui domine tous les autres. Ce serait lui qui tue les victimes, sans que le reste du groupe soit au courant. Cinq jeunes, deux garçons et trois filles, sont incriminés dans ces sordides affaires.