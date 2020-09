Esprits criminels - S12 E12 - Malheur conjugal

L’unité d’élite se rend à Palm Springs, en Californie, après la découverte du torse démembré d’un homme dans une benne à ordures. Le temps qu’ils arrivent sur place, un deuxième torse a déjà été retrouvé dans un parking. La première victime, Paul Mastriano, est rapidement identifiée grâce à son ex-femme. Emily et Reid apprennent que le couple a divorcé depuis quelques mois et que Mastriano avait une nette tendance à boire. Rossi et Walker, de leur côté, se rendent au club de strip-tease où Mastriano a été vu pour la dernière fois. Le videur leur confirme que celui-ci était un habitué et qu’il était parti peu de temps avant de se faire tuer. J.J. et Alvez vont inspecter l’endroit où a été retrouvé le deuxième corps et ils parviennent à identifier la victime grâce au moniteur cardiaque qu’il portait. Cet homme, Brent Miller, sortait également d’une rupture douloureuse et noyait lui aussi son chagrin dans l’alcool. Le médecin légiste détermine que les deux hommes ont été drogués afin que le tueur parvienne à les maîtriser et à les amputer de leurs membres sans trop d’efforts.