Esprits criminels - S12 E13 - Spencer

Après une course-poursuite avec la police mexicaine, Reid est arrêté en possession de cocaïne et d’héroïne. Très vite, les enquêteurs se rendent compte qu’il est sous l’effet d’une drogue. Il ne se souvient plus de rien et ses propos ne sont pas cohérents. La police trouve ses papiers et prévient son équipe. Prentiss, Rossi et Alvez se rendent sur place pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé. Reid retrouve peu à peu ses esprits. Il se souvient être venu au Mexique pour rencontrer une femme médecin afin d’aider sa mère. La doctoresse en question est retrouvée morte dans une chambre de motel. Tout accuse Reid...