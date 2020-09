Esprits criminels - S12 E14 - Perte de contrôle

L’unité d’élite enquête sur une affaire étrange : des piétons tués par des voitures dont les conducteurs ont perdu le contrôle. Rossi prend les rênes de l’enquête en l’absence de Prentiss, restée auprès de Reid qui se trouve toujours en détention. L’équipe penche aussitôt pour l’hypothèse d’un pirate, mais tant qu’ils ne pourront pas le prouver, les conducteurs risquent d’être inculpés pour meurtre. J.J., Alvez et Garcia se rendent sur les lieux des accidents pour essayer d’en savoir plus et déterminent que le tueur est sans doute un sadique aimant observer ses méfaits. Garcia repère des caméras de circulation qu’il a dû pirater afin de voir les accidents se produire. Le problème principal reste de déterminer qui sont les véritables victimes du tueur, conducteurs ou piétons, mais le fait qu’il n’existe aucun lien concret entre elles ne rend pas la tâche facile aux profileurs.