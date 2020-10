Esprits criminels - S12 E17 - Terreur nocturne

L’équipe part dans le Vermont pour enquêter sur ce qui semble être deux tueurs en série opérant en même temps. L’un des deux tue des chasseurs le jour, l’autre supprime des personnes chez elles, durant la nuit. Le premier est extrêmement méticuleux et ne laisse aucun indice derrière lui. Le second est totalement désordonné et laisse des traces ADN ainsi que ses empreintes sur les scènes de crime. Petit à petit, l’équipe en vient à la conclusion qu’il s’agit en réalité du même tueur et ils finissent par comprendre que le suspect est somnambule. Pendant ce temps, Reid est de plus en plus en danger en prison et Luke est contraint d’intervenir pour que Shaw lui offre une véritable protection.