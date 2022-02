Esprits criminels - S12 E18 - Sang pour sang

L’unité d’élite est chargée d’enquêter sur la disparition de Katie Hammond. Celle-ci a disparu depuis cinq jours alors qu’elle devait retrouver des amis à Manhattan. Son cas rappelle ceux non élucidés de deux autres jeunes filles, Shelley Gallagher et Lisa Dewald. Les investigations sur leur disparition sont restées en suspens car il s’agissait de fugueuses toxicomanes. Elles ont été retrouvées mortes, victimes d’un violent traumatisme crânien et de nombreuses fractures. On leur avait également prélevé trois litres de sang chacune. Katie est retenue prisonnière dans les égouts par un dénommé Malone qui prend bien soin d’elle et s’assure qu’elle reste en bonne santé pour pouvoir lui prélever du sang. De son côté, Reid est toujours sous le choc suite à la mort de Delgado. Rossi vient lui rendre visite pour lui remonter le moral et Reid lui explique que les séances de thérapie de groupe ne l’aident pas car personne n’est vraiment honnête en prison. De retour en cellule, suite à une mesure de confinement, Reid explique à Calvin Shaw qu’il n’effectuera pas le transfert de la drogue, comme Frazier le lui a ordonné.