Esprits criminels - S12 E19 - La bourse ou la vie

Trois personnes sont retrouvées mortes au milieu du désert, attachées à un poteau, avec un ruban bleu sur les épaules, et un collier de dressage pour chien autour du cou. L’équipe se rend sur place pour enquêter. Ils découvrent que les trois victimes étaient des étudiants brillants, qui venaient de rentrer dans leur ville d’origine, et qui étaient passés dans les médias locaux pour leur parcours exemplaire. Alvez découvre que le tueur déplace des gros rochers et pense que c’est pour pouvoir assister à l’agonie de ses victimes au premier rang. Mais lorsqu’une quatrième victime est trouvée, et qu’il ne s’agit pas d’un élève brillant, le profil du tueur est remis en cause. L’équipe finit par découvrir le point commun des quatre victimes.