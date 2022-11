Esprits criminels - S12 E20 - Un passé ineffaçable

Tara explique à toute l’équipe que Reid s’est enfin souvenu de quelque chose : ce n’était pas monsieur Griffe qui l’a piégé au Mexique, mais une femme. Les questions affluent aussitôt. S’agit-il de quelqu’un que Griffe manipule ? Griffe opère-t-il pour la première fois avec l’aide d’un complice ? Quelle femme serait prête à courir le risque de s’associer avec quelqu’un comme lui ? Prentiss ordonne à tout le monde de prendre leur soirée pour se reposer afin de reprendre l’enquête le lendemain matin. Walker rentre chez lui et discute de l’affaire avec sa femme quand son téléphone sonne. Un de ses meilleurs amis, Sam Bower, a été admis aux urgences suite à une crise cardiaque. Fiona rend visite à Reid pour lui annoncer que le procès est repoussé de six semaines. Devant le désarroi dont il fait preuve en apprenant la nouvelle, elle lui explique que cela va leur laisser plus de temps pour préparer sa défense et à ses collègues pour retrouver la femme qui était avec lui au Mexique. Walker va rendre visite à Sam Bower et il découvre que la crise cardiaque a été causée par l’injection d’un isotope radioactif dans le bas du dos de son ami. Il demande la mise en quarantaine immédiate de Sam et alerte l’unité d’élite afin qu'elle enquête sur le sujet.