Esprits criminels - S12 E22 - Jeu de dupes

Reid, accompagné de J.J., se trouve face-à-face avec Cat Adams, responsable de son emprisonnement et de l’enlèvement de sa mère par Lindsey Vaughn. Le but de Cat était de le faire souffrir autant qu’elle depuis qu’il l’a envoyée en prison. Elle lui propose un marché : s’il parvient à deviner du premier coup un secret qu’elle est la seule à connaître et que lui refuse de s’avouer, elle dira à Lindsey de laisser partir Diane saine et sauve. De leur côté, les autres membres de l’équipe cherchent à déterminer pourquoi Cat et Lindsey se sont associées et comment elles sont parvenues à travailler ensemble en dépit de leur personnalités respectives et du fait que Cat était incarcérée en quartier de haute sécurité. Reid rentre dans le jeu de Cat, mais il tente de la manipuler lui aussi. En se rendant compte qu’elle dispose de nombreuses informations sur lui et l’équipe, il fait exprès de donner un faux prénom pour le bébé de Morgan, ce que Cat ne relève pas. L’équipe en déduit qu’elle avait accès aux informations confidentielles sur l’équipe, mais personnelles. Ils en déduisent qu’elle a dû obtenir ces dossiers par le biais d’un contact au sein du F.B.I.