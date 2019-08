Esprits criminels - S12 E07 - A s'y méprendre

L’équipe n’ayant pas d’enquête en cours, Tara demande à pouvoir prendre sa journée pour retrouvé son frère, Gabriel, dans un café de la ville, afin d’essayer de reprendre le contact avec lui, après plusieurs années de brouilles. Mais pendant qu’elle l’attend, un homme vient s’asseoir en face d’elle et se fait passer pour son frère. Il connaît des détails dont seul son frère est au courant et il a sur lui le portable de Gabriel. Elle décide de l’arrêter et de l’emmener dans les locaux du FBI pour en savoir plus. Petit à petit, l’équipe comprend qu’il s’agit encore d’un acte de monsieur Griffe. Ce dernier a lavé le cerveau de l’homme se faisant passer pour le frère de Gabriel et lui a implanté tous les souvenirs de Gabriel.