Esprits criminels - S13 E01 - Nouveau départ

Garcia se rend avec Matt Simmons de l’Unité internationale d’intervention sur les lieux de l’accident qui a frappé les membres de l’unité d’élite. Tous les agents sont blessés plus ou moins gravement, mais Walker, lui, ne s’en est pas sorti. Quant à Prentiss, elle a disparu, sans doute enlevée par monsieur Griffe. Prentiss reprend conscience dans un lieu inconnu. Un homme en tenue de médecin s’occupe d’elle et lui dit de ne pas s’inquiéter. Monsieur Griffe vient la voir, lui apprend la mort de Walker et lui explique qu’elle-même a eu les jambes cassées lors de l’accident. À l’hôpital, Rossi demande à Reid et Alvez d’aller dans son bureau récupérer un abonnement de football qu’ils doivent donner à Matt Simmons de sa part. Une fois sur place, ils retrouvent Garcia et Simmons dans le bureau de Rossi et l’abonnement s’avère être le dossier complet de l’enquête de Walker sur monsieur Griffe. Simmons avait été appelé en renfort par Prentiss sur ce dossier. Souffrant atrocement, Prentiss promet à monsieur Griffe de lui dire tout ce qu’il veut en échange d’antidouleur. Ce dernier lui explique qu’il veut connaître l’endroit où sont cachés Hotch et son fils, Jack.