Esprits criminels - S13 E04 - Liste noire

Prentiss s’entretient avec Alvez au sujet de la mort de monsieur Griffe. La hiérarchie demande un rapport détaillé des évènements et il n’a pas donné énormément de détails dans son rapport. Elle lui demande de le reprendre en expliquant bien tout ce qui s’est passé. L’unité d’élite est envoyée en Californie, dans la Silicon Valley, où une fusillade a fait trois morts dans les locaux d’Ori-Gamey, une entreprise de jeux vidéo. Les premiers témoignages recueillis se contredisent tous et les enquêteurs ne parviennent pas vraiment à savoir s’il y avait un ou plusieurs tueurs et si l’objectif de la fusillade était vraiment de faire un maximum de victimes. Garcia localise un premier suspect : Hugh Fitzgerald, un employé d’Ori-Gamey récemment renvoyé, qui semblait avoir beaucoup de ressentiment à l’égard de son ancien employeur.