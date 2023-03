Esprits criminels - S13 E06 - Avant la fin du monde

L’unité d’élite est contactée par la police de l’Etat de Virginie suite à la disparition d’une jeune femme, Allie Leighton. Elle rappelle celles de trois autres jeunes femmes au cours des cinq dernières années. Allie se réveille dans une chambre inconnue. Elle tente de s’enfuir, mais elle est arrêtée par deux personnes, Irene Jacobs et le docteur Roberta Childs, l’une des autres femmes ayant disparu. Les profileurs se concentrent sur les points communs entre les victimes. Elles sont toutes célibataires, instruites et ont de bonnes situations : docteure, dentiste, enseignante et chef-cuisinière. Une jeune femme, Joanna Miller, insiste pour rencontrer l’équipe. Sa sœur, Chrissy, a disparu dans des circonstances similaires cinq ans auparavant, mais comme elle n’avait pas le même profil que les autres victimes, les autorités n'ont jamais fait le parallèle avec les autres disparitions.