Esprits criminels - S13 E08 - Mon heure de gloire

L’équipe rejoint Rossi à Miami, suite à une série de meurtres. Des jeunes femmes sont abattues dans leur voiture. Elles ont toutes des physiques similaires et lorsqu’un homme est abattu lui aussi, près de la voiture de la dernière victime, l’équipe pense que le tueur est un amant éconduit. Emily et Matt découvrent un détail du rituel du tueur. Il place une pince à cheveux derrière l’oreille gauche des victimes. Lorsqu’une chaîne locale diffuse des photos inédites montrant les pinces à cheveux, l’enquête se dirige alors vers la chaîne d’information en question. Une fois le journaliste découvert, il leur avoue qu’il reçoit les vidéos et les images de la part d’un inconnu, mais Garcia ne parvient pas à le localiser.