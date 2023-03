Esprits criminels - S13 E09 - Théorie du complot

L’unité d’élite est à Roswell, au Nouveau-Mexique, afin d’enquêter sur les morts suspectes de Brian Behar et Carl Lee, deux hommes appartenant à la communauté des conspirationnistes. Afin de découvrir qui les a tués, l’équipe a réuni leurs camarades dans une salle des fêtes. Mais alors qu’ils essaient de leur présenter le dossier d’enquête, l’un des conspirationnistes, Doug Downey, est prise de panique en découvrant dans sa poche un pistolet qui ne devrait pas être là. En proie à la panique et en dépit des tentatives de Prentiss et de Lewis pour le calmer, Doug se suicide. Afin de comprendre ce qui s’est passé et de déterminer si Doug a pu se suicider par remords d’avoir tué ses amis Brian et Carl, l’équipe garde tous les conspirationnistes au poste de police pour les interroger. Lewis se charge de parler avec Melissa Miller, une jeune femme très méfiante et réfractaire à l’autorité qui exige de pouvoir enregistrer leurs échanges pour son podcast.