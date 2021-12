Esprits criminels - S13 E16 - Dernier soupir

Les membres du DSC qui ont été mutés ou mis à la retraite essaient tant bien que mal de s’acclimater à leur nouvelle vie, mais c’est très difficile pour tout le monde. Lorsque Garcia tombe sur une série de photos morbides sur le disque dur d’un pirate informatique, elle comprend qu’il s’agit des images d’un tueur en série. JJ essaie de convaincre la directrice adjointe Barnes de leur donner l’autorisation d’enquêter sur cette affaire mais Barnes refuse, prétextant que les clichés sont trafiqués. JJ décide de désobéir aux ordres et toute l’équipe se réunit pour essayer d’arrêter un homme qui tue des femmes après les avoir enlevées et retenues captives pendant trois jours. Le tueur les prend en photos avant l’enlèvement, pendant leur captivité et après la mort.