Esprits criminels - S13 E18 - Chansons d'amour

L'équipe s’envole pour Chicago après la découverte de deux femmes poignardées dans le dos, deux nuit d’affilée, et retrouvées avec une rose dans la bouche. Le temps d’arriver sur place, une troisième?victime est retrouvée morte de la même façon. Sur chaque scène de crime, le tueur s’emble avoir apporté un objet : une cartouche de cigarettes pour le premier meurtre, un collier de perles?sans valeur?pour le?second et c’est grâce aux trois pièces trouvées sur la troisième scène de crime que Lewis comprend la référence à des chansons des années 30, 40 et 50. Après avoir constaté que toutes les victimes restaient éveillées la nuit pour diverses raisons, l’équipe pense que le tueur est peut-être un animateur de radio de nuit.