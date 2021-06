Esprits criminels - S13 E7 - Nouvelle mue

L’unité d’élite se rend à Austin, au Texas, pour enquêter sur les enlèvements de deux jeunes femmes qui sont mystérieusement réapparues quelques jours plus tard avec des scarifications?sur le?visage. Elles se trouvaient au volant de leur voiture à plusieurs kilomètres du lieu de leur disparition et il y avait un masque blanc sur le siège passager. Les deux femmes sont désorientées et n’ont aucun souvenir de ce qui leur est arrivé. Simmons et Alvez rencontrent la première victime, Hannah Accord, et proposent de lui faire passer un entretien cognitif pour tenter de débloquer ses souvenirs. Elle se rappelle être montée dans son véhicule après avoir déjeuné avec une amie. Elle entend un sifflement et se rend compte qu’un serpent se trouve dans la voiture. Une troisième femme, Tricia Smoots, est retrouvée dans sa voiture après avoir disparu. Elle présente plus de cicatrices que les deux autres victimes et sa langue a été fendue comme celle d’un serpent.