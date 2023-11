Esprits criminels - S14 E12 - Le joueur de flûte de Hamelin

L’unité d’élite se rend dans l'Iowa pour enquêter sur la disparition simultanée de trois enfants. Ces derniers ont quitté leur domicile en pleine nuit et se sont rendus de leur plein gré jusqu’à leur ravisseur sans que celui-ci n’ait à faire quoi que ce soit. Les trois petits allaient dans des écoles différentes et avaient un environnement familial sain, ce qui exclut la thèse de la fugue. Mais en étudiant une vidéo de surveillance montrant les enfants qui montent dans une fourgonnette blanche, les enquêteurs pensent qu'ils ont sans doute été hypnotisés ou qu’ils se trouvaient sous une sorte de contrôle ou de suggestion mentale. En se renseignant sur la fourgonnette, ils retrouvent la trace d’un délinquant sexuel habitant le secteur, Arthur Brodie. Mais il s’avère rapidement qu’il a un alibi pour le soir de l’enlèvement. L’équipe est vite mise sous pression par le maire de la ville qui s’inquiète de la situation à la fois en tant qu’élu et en tant que parent d’un jeune garçon.