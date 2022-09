Esprits criminels - S14 E15 - Action ou vérité

L’équipe se rend à Los Angeles après deux meurtres perpétrés selon le même mode opératoire. Le tueur provoque un accident de voiture avec sa victime, puis il l’abat dans son véhicule. L’équipe pense d’abord avoir affaire à un tueur qui aime prendre des risques lui aussi en commettant ses meurtres, mais certains détails ne coïncident pas avec ce profil. L'assassin dérobe une voiture afin de commettre un troisième meurtre, mais la police repère le véhicule avant qu’il ait pu passer à l’action. Il est encerclé par la police, qui finit par l’abattre. Avant de mourir, Mark Zabel affirme qu’il n’avait pas le choix et que sa femme est en danger. L’équipe se rend chez lui et retrouve sa femme morte elle aussi, mais ils comprennent que ce n’est pas lui qui l’a tuée. Ils en déduisent que quelqu’un tirait les ficelles et avait contraint Mark à commettre ces meurtres. En interrogeant la personne que la police a sauvée, le FBI découvre le lien entre toutes les victimes. Il s’agit, en fait, de personnes qui étaient toutes impliquées dans un procès qui a eu lieu huit ans plus tôt.