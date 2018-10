C’est la panique à New York : un ou plusieurs tueurs assassinent des passants sans raison apparente et, à première vue, au hasard, dans la rue et dans le métro. L’équipe se joint au FBI pour découvrir leurs motivations et les empêcher de continuer le massacre. Très vite, ils pensent avoir affaire à une bande organisée dont les méthodes ressemblent beaucoup à celles de terroristes.