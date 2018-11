Esprits criminels - Saison 04 Episode 18 - L'omnivore

Après avoir disparu pendant dix ans, un redoutable tueur en série recommence ses massacres. Hotch, qui s’était déjà occupé de l’enquête dix ans plus tôt, se sent personnellement concerné. En effet, il a appris que le chef de la police de l’époque, Shaunessy, avait passé un pacte avec le tueur : il arrêterait de tuer si on arrêtait de le poursuivre, le pacte n’étant valable que jusqu’à la mort de l’un d’eux. Au décès du chef de la police, l’éventreur a recommencé à tuer.