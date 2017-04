Esprits criminels - Saison 05 Episode 22 - Plus sombre que la nuit (1)  

L’équipe part pour Los Angeles, sur les traces d’un tueur qui s’attaque à des familles en laissant un survivant derrière lui. L’équipe se rend vite compte que l'assassin n’en est pas à son coup d’essai et sévit à travers tous les Etats-Unis depuis plus de vingt ans. Le message qu’il laisse sur une des scènes de crime laisse supposer que ses mises en scène ne sont pas le fruit du hasard et sont peut être liées à un des lieutenants de police travaillant sur l’enquête.