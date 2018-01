Esprits criminels - Saison 07 Episode 07 - Chasseur de tornades

Hotch et son équipe arrivent au Kansas pour traquer un tueur en série qui se débarrasse des corps de ses victimes sur le passage de tornades et qui leur enlève des membres. JJ les accompagne, bien que son fils, Henry, soit malade. Après avoir pensé que le suspect gardait les membres comme trophées, l’équipe comprend qu'il est en train de reconstituer un corps complet. Reid estime qu’il ne lui manque plus qu'une tête humaine pour arriver à ses fins. Après avoir établi le profil du suspect, l’équipe découvre qu’il est en train de reconstituer un corps humain pour faire revivre une personne qu’il aime et qui est décédée lors d’une tornade. Grâce à ces informations, Garcia identifie le suspect, dont le frère aîné est mort lors d’une tornade.