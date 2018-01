L’unité d’élite se rend à Atlanta suite à la découverte des corps de deux prostituées assassinées sauvagement de plusieurs coups de couteau et abandonnées dans des parcs à l’extérieur de la ville. L'équipe est frappée par le contraste entre la sauvagerie des meurtres et la façon délicate dont les corps ont été abandonnés et disposés en pleine nature.