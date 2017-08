Esprits criminels - Saison 07 Episode 17 - Vice caché  

Une famille en voiture tombe nez à nez avec un enfant qui porte des chaînes aux pieds. Peu de temps après, un autre garçon disparaît dans la région. Le FBI est envoyé sur place pour essayer de faire parler le garçon qui a réussi à s’échapper, afin de retrouver l’autre enfant disparu. Emily et Rossi interrogent Sam Allen. Cette femme s’est rendue au poste de police le matin même en affirmant avoir vu un enfant, des chaînes aux pieds, trente ans plus tôt. Pourtant, elle prétend, peu après, que c'était une erreur. Cependant, Reid découvre que c’est en voyant une photo de son père au poste de police que Sam a changé d’avis. Dès lors, Emily va tout tenter pour essayer de faire ressurgir les souvenirs enfouis dans la mémoire de Sam. Morgan établit un contact avec l’enfant retrouvé et découvre qu’il s’appelle Angel.