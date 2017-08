Esprits criminels - Saison 07 Episode 23 - Reine de carreau  

Deux hommes et une femme portant des masques commettent un hold-up très bien organisé. Mais lorsqu’ils essaient de quitter la banque, une voiture de police est déjà sur les lieux et l’équipière de Will est abattue d’une balle dans la tête. Will riposte et blesse l’un des deux hommes. L’équipe des braqueurs se réfugie dans la banque et prend en otage toutes les personnes sur place. L’équipe de Hotch se rend sur les lieux et Rossi débute les négociations.