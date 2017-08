Esprits criminels - Saison 07 Episode 24 - As de coeur  

Après l'explosion dans la banque orchestrée par la "Dame de carreau", l'équipe pénètre dans le bâtiment pour porter secours aux blessés et découvre que deux braqueurs se sont servi de l'attentat pour fuir. Ils apprennent également qu'ils ont emmené Will avec eux. Une course-poursuite s'engage et l'unité d'élite ne dispose que de très peu d'indices. Prentiss téléphone à Easter, son ancien collègue d'Interpol, pour lui demander de l'aide.